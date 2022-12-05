«Мир - не врач, а Путин - не пациент»3
- 5.12.2022, 13:34
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Президент Украины отвергает все призывы к переговорам с РФ.
Некоторые политики на Западе призывают Украину к началу переговоров с РФ из-за опасений эскалации войны в случае попытки освободить оккупированный Крым военным путем. Украинский президент Владимир Зеленский решительно отвергает такие инициативы.
Лондонская газета Financial Times пишет о том, что интересы Украины и западного мира по переговорам с агрессором Россией могут разойтись. Военные преступления российских оккупантов и разрушения закалили украинцев, которые выступают против компромиссов с захватчиками.
Как отмечают журналисты, некоторые союзники Киева на Западе опасаются, что намерения Украины вернуть Крым военным путем могут привести к эскалации войны со стороны Путина, в том числе, возможно, и с применением ядерного оружия.
В это же время, Зеленский подтверждает четкую позицию Украины и отклоняет призывы к переговорам с оккупантами.
«Мир - не врач с большим опытом, не врач Путина, и Путин - не пациент этого мира», - подчеркивает глава Украины.