закрыть
5 декабря 2022, понедельник, 13:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Мир - не врач, а Путин - не пациент»

3
  • 5.12.2022, 13:34
  • 3,032
«Мир - не врач, а Путин - не пациент»
Владимир Зеленский

Президент Украины отвергает все призывы к переговорам с РФ.

Некоторые политики на Западе призывают Украину к началу переговоров с РФ из-за опасений эскалации войны в случае попытки освободить оккупированный Крым военным путем. Украинский президент Владимир Зеленский решительно отвергает такие инициативы.

Лондонская газета Financial Times пишет о том, что интересы Украины и западного мира по переговорам с агрессором Россией могут разойтись. Военные преступления российских оккупантов и разрушения закалили украинцев, которые выступают против компромиссов с захватчиками.

Как отмечают журналисты, некоторые союзники Киева на Западе опасаются, что намерения Украины вернуть Крым военным путем могут привести к эскалации войны со стороны Путина, в том числе, возможно, и с применением ядерного оружия.

В это же время, Зеленский подтверждает четкую позицию Украины и отклоняет призывы к переговорам с оккупантами.

«Мир - не врач с большим опытом, не врач Путина, и Путин - не пациент этого мира», - подчеркивает глава Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Белый билет» для диктатора
«Белый билет» для диктатора Артем Черников
В Столбцы за приговорами
В Столбцы за приговорами Ирина Халип
Кто вонзил нож в спину Путина?
Кто вонзил нож в спину Путина? Иван Яковина
Макей – это «черный лебедь», за которым последуют и другие
Макей – это «черный лебедь», за которым последуют и другие Андрей Санников