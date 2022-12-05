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Песков не стал комментировать «секретный протокол», который в Минск привез Шойгу

  • 5.12.2022, 13:47
Песков не стал комментировать «секретный протокол», который в Минск привез Шойгу
Дмитрий Песков
Фото: Getty Images

До сих пор неизвестно, какие поправки в соглашениях о безопасности были подписаны.

Пресс-секретарь Путиа Дмитрий Песков не стал комментировать «секретный протокол» о поправках в соглашениях о безопасности между Беларусью и РФ, который в Беларусь привез глава Минобороны Сергей Шойгу.

«Все эти вопросы вы сможете задать в министерство обороны», — цитирует Пескова ТАСС.

Отметим, до cих пор не известно, какие именно поправки в соглашении о безопасности были подписаны режимами Лукашенко и Путина.

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