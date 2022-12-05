Диетологи назвали цитрусовые, которые помогут сбросить вес 5.12.2022, 14:00

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И сохранят здоровье кожи.

Цитрусовые лидируют по количеству витамина С, который необходим организму. Мандарин же содержат клетчатку, которая может улучшить метаболизм и помочь сбросить лишние килограммы. Об этом заявляют диетологи.

По словам диетологов, также в мандаринах есть кальций, магний и калий кроме витаминов группы B. При регулярном употреблении фруктов человек укрепляет иммунную систему, которая потом успешно борется с вирусами и бактериями.

Мандарины помогают сохранять здоровье кожи благодаря витамину А, активизируя синтез коллагена.

При этом цитрусовые тоже имеют свои противопоказания, а потому не стоит увлекаться ими сверх нормы. Для организма человека достаточно 3 фруктов в сутки, но их нельзя употреблять на голодный желудок. В мандаринах есть кислота, раздражающая слизистую оболочку желудка, а также при переедании могут обостриться болезни ЖКТ или возникнуть аллергия.

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