В минской Лошице произошла массовая авария 5 5.12.2022, 14:18

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49-летнему водителю стало плохо за рулем.

В понедельник, 5 декабря, утром во дворе дома №70 по улице Прушинских в минском микрорайоне Лошица произошла массовая авария. Автомобиль BMW врезался в припаркованные машины. Повреждены два Renault, Opel и Nissan.

За рулем BMW находился 49-летний водитель.

— По предварительной информации, водителю стало плохо во время движения. В карете скорой медицинской помощи он скончался, — сообщили в ГАИ Минска.

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