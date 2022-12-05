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В минской Лошице произошла массовая авария

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  • 5.12.2022, 14:18
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В минской Лошице произошла массовая авария

49-летнему водителю стало плохо за рулем.

В понедельник, 5 декабря, утром во дворе дома №70 по улице Прушинских в минском микрорайоне Лошица произошла массовая авария. Автомобиль BMW врезался в припаркованные машины. Повреждены два Renault, Opel и Nissan.

За рулем BMW находился 49-летний водитель.

— По предварительной информации, водителю стало плохо во время движения. В карете скорой медицинской помощи он скончался, — сообщили в ГАИ Минска.

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