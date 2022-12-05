Еще один сигнал жителям России 4 Telegram-канал «Занимательная конспирология»

5.12.2022, 14:21

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Война идет не только на территории Украины.

Сообщают, что на авиабазе в Энгельсе Саратовской области прогремел взрыв. Судя по видео, взрыв был очень сильный. Повреждено два ракетоносца ТУ-95, три человека ранены.

Известно, что ТУ-95 используются для пуска российских крылатых ракет, которыми обстреливают территорию Украины. Обычно, они пускают ракеты вне зоны действия украинского ПВО над Каспийским морем. Понятно, что самолеты – носители ракет, являются целью для украинской армии. Идет война – повторяю это для моих российских читателей, которые еще не верят, что она может выплеснуться за территорию Украины.

Аэродром Энгельс находится в более чем 600 км от зоны боевых действий в Украине. Поэтому поразить цели на нем можно было несколькими способами:

1) Авиаудар. На вооружении воздушных сил Украины есть самолеты, которые технически достают до Энгельса – это тактический фронтовой бомбардировщик СУ-24. Он способен летать на малых высотах и наносить ракетные удары, есть еще тяжелые сверхзвуковые истребители СУ-27 и фронтовые истребители четвертого поколения МИГ-29. В случае нанесения авиаудара – это, конечно был бы явный прокол российских ПВО, но за время войны украинские пилоты показали, что умеют летать и наносить удары с малых высот и уходить от ПВО.

2) Действие диверсионной группы. 31 октября 2022 года на военном аэродроме в городе Остров Псковской области, взрывами были полностью уничтожены два ударных вертолета К-52 «Аллигатор» и еще два получили повреждения. Взрыв был такой силы, что осколки, по свидетельству очевидцев, разнесло на 200 метров. Российские власти отмалчивались по поводу этой истории, но из Украины доносились сведения о том, что это их рук дело. Точно также могло быть и в Энгельсе. Диверсию могли осуществить силами военной разведки.

3) Новый ударный беспилотник. В минувшие выходные Укроборонпром распространил информацию о том, что завершается работа по созданию ударного беспилотника дальностью полета в тысячу километров, способного нести 75 кг взрывчатки. «Мы переходим к этапу испытания под действием радиоэлектронной борьбы. Надеемся, что сможем увидеть его в боевом применении до конца года», - говорится в официальном сообщении компании.

Чтобы это ни было - это еще один сигнал жителям России о том, что война идет не только на территории Украины. А пилоты ракетоносцев, которые закидывали ракетами украинской города теперь не смогут, спокойно позавтракав слетать на бомбежку. Они знают, что даже их тихий городок Энгельс может быть под ударом и спокойной жизни у них теперь не будет.

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