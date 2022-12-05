Под Речицей домашняя корова заразилась бешенством 1 5.12.2022, 14:58

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иллюстрационное фото

Специалист рассказала, что делать в случае укуса.

В деревне Прокисель Речицкого района зарегистрировали случай бешенства домашней коровы, сообщает местная газета «Дняпровец».

Помощник врача-эпидемиолога Алина Песецкая порекомендовала жителям деревни внимательнее относиться к своим домашним питомцам: держать на привязи или изолировать от возможных контактов с бродячими животными.

Отмечается, что любое неадекватное поведение животного (отказ от еды, а особенно - от воды, слюнотечение, агрессия или снижение активности) должно вызвать настороженность. При появлении указанных признаков неадекватного поведения животного, необходимо обратиться за консультацией в ветеринарную службу.

Жителям района, пострадавшим от укусов диких или домашних животных, специалист порекомендовала в обязательном порядке обратиться за помощью в центральную районную поликлинику по месту жительства.

«Своевременное проведение курса профилактических прививок надежно защищает человека от бешенства. Вакцина вызывает выработку защитных антител, поэтому, чем раньше она введена, тем быстрее вырабатываются антитела, способные уничтожить вирус», - подчеркнула Песецкая.

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