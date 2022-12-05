Глава юридической фирмы рассказал, как лукашисты убегали из Франции после открытого против них дела 5.12.2022, 15:10

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Белорусские чиновники испугались.

При наличии надлежащего «юридического оружия» у правоохранителей, судебный процесс над россиянами и, в частности, кремлевским диктатором Владимиром Путиным, может быть очень «веселым». Он мог бы быть похожим на иск против Лукашенко.

Об этом «Обозревателю» рассказал глава британской юридической фирмы McСue Jury & Partners Джейсон МакКью, известный участием во многих резонансных делах, как, например, Bеllingсat против Евгения Пригожина. Юрист отметил, что по делу против Лукашенко адвокатов наняли политические заключенные из Беларуси.

«Поэтому мы сказали, что будем использовать юридические дела по всему миру против частных лиц, например, министров г-на Лукашенко, и всякий раз, когда его министр будет посещать какое-то международное мероприятие, то в той стране против него будет возбуждаться персональное дело», – отметил МакКью.

Он подчеркнул, что это тогда очень испугало белорусских чиновников, поскольку когда, например, кто-то из низ посещал какую-то выставку по безопасности во Франции, в тот же день французские правоохранительные органы открывали дело и тот министр вынужден был очень быстро бежать.

«Не всегда нужно открывать дела, иногда ты можешь просто угрожать делом, чтобы добиться результата», – заметил МакКью.

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