«Земля круглая»: в Офисе Зеленского потроллили Россию после взрывов на аэродромах 5.12.2022, 15:14

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В Кремле явно не изучали астрономию.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на инциденты на военных аэродромах РФ.

«Земля круглая. Это открыл еще Галилей. Жаль, что в Кремле не изучали астрономию, предпочитая придворных астрологов. Тогда они бы знали: если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета», — говорится в его сообщении в Twitter.

Земля кругла. Це відкрив іще Галілей. Шкода, що в Кремлі не вивчали астрономію, віддаючи перевагу придворним астрологам. Тоді б вони знали: якщо дуже часто запускати щось у повітряний простір інших країн, рано чи пізно невідомі літальні об’єкти повернуться до місця вильоту. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 5, 2022

Напомним, сегодня утром дроны атаковали российский аэродром в Саратовской области. Также произошел взрыв на аэродроме под Рязанью. В сумме повреждены три самолета.

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