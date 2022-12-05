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«Земля круглая»: в Офисе Зеленского потроллили Россию после взрывов на аэродромах

  • 5.12.2022, 15:14
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«Земля круглая»: в Офисе Зеленского потроллили Россию после взрывов на аэродромах

В Кремле явно не изучали астрономию.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на инциденты на военных аэродромах РФ.

«Земля круглая. Это открыл еще Галилей. Жаль, что в Кремле не изучали астрономию, предпочитая придворных астрологов. Тогда они бы знали: если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета», — говорится в его сообщении в Twitter.

Напомним, сегодня утром дроны атаковали российский аэродром в Саратовской области. Также произошел взрыв на аэродроме под Рязанью. В сумме повреждены три самолета.

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