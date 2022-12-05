На конференции ОБСЕ потребовали освободить белорусских политзаключенных 5.12.2022, 15:17

Принята специальная Декларация.

На Параллельной конференции гражданской общественности ОБСЕ 2022, которая проходила в Лодзи накануне заседания Совета министров ОБСЕ, участники приветствовали лауреатов Нобелевской премии мира этого года, которая была присуждена трем активным участникам международной платформы.

Участники конференции также выступили с требованием немедленно освободить из-под стражи Алеся Беляцкого и всех остальных белорусских и российских политических заключенных, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Во время мероприятия была отдельно рассмотрена ситуация с правами человека в Беларуси. Итоговым документом стала Декларация, представленная руководству институтов ОБСЕ.

Декларация называется «Остановить агрессию, предотвратить безнаказанность, обеспечить справедливость и подотчетность, начать процесс усиления ОБСУ и подтвердить твердую приверженность Хельсинским принципам».

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