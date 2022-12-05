Вынесен приговор по делу «Отрядов гражданской самообороны Беларуси» 7 5.12.2022, 15:29

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Пяти фигурантам присудили от 14 до 20 лет колонии.

В Минском областном суде сегодня вынесен приговор по делу «Отрядов гражданской самообороны Беларуси». Пяти фигурантам присудили от 14 до 20 лет колонии, сообщает ПЦ «Вясна».

Им инкриминировались три эпизода — попытка подрыва узла связи военно-морского флота России в Вилейке, покушение на пропагандиста Григория Азаренка и попытка уничтожить лесозаготовительную технику в лесхозах.

Обвиняемым присудили следующие сроки:

Наталье Матвеевой – 14 лет колонии и штраф 400 базовых,

Вадиму Гулевичу – 18 лет колонии и штраф 600 базовых,

Кириллу Ашурко – 15 лет колонии и штраф 400 базовых,

Алексею Глотову – 20 лет колонии и штраф 700 базовых,

Дмитрию Сосновскому – 20 лет колонии и штраф 700 базовых.

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