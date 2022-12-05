Вынесен приговор по делу «Отрядов гражданской самообороны Беларуси»7
- 5.12.2022, 15:29
- 5,674
Пяти фигурантам присудили от 14 до 20 лет колонии.
В Минском областном суде сегодня вынесен приговор по делу «Отрядов гражданской самообороны Беларуси». Пяти фигурантам присудили от 14 до 20 лет колонии, сообщает ПЦ «Вясна».
Им инкриминировались три эпизода — попытка подрыва узла связи военно-морского флота России в Вилейке, покушение на пропагандиста Григория Азаренка и попытка уничтожить лесозаготовительную технику в лесхозах.
Обвиняемым присудили следующие сроки:
Наталье Матвеевой – 14 лет колонии и штраф 400 базовых,
Вадиму Гулевичу – 18 лет колонии и штраф 600 базовых,
Кириллу Ашурко – 15 лет колонии и штраф 400 базовых,
Алексею Глотову – 20 лет колонии и штраф 700 базовых,
Дмитрию Сосновскому – 20 лет колонии и штраф 700 базовых.