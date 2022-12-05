Financial Times назвал Владимира Зеленского человеком года 4 5.12.2022, 15:20

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Издание называет президента Украины воплощением мужества и стойкости.

Президент Украины Владимир Зеленский стал человеком года по версии лондонской газеты Financial Times.

Издание называет главу украинского государства «воплощением мужества и стойкости украинского народа в его борьбе против российской агрессии».

- Президент Украины стал флагманом демократического мира в глобальной борьбе с авторитаризмом, которая может определить ход этого века, - считает газета.

По этим причинам Financial Times выбрала Владимира Зеленского человеком года.

Газета отмечает, что несмотря на множество критики в адрес Зеленского в мирное время его президентства, во время войны он показал себя хорошим лидером, который смог сплотить как Украину для противостояния вторжению, так и страны Запада для помощи Украине в этом.

Financial Tomes пишет, что решение Зеленского остаться в Киеве вместо того, чтобы принять предложение США об эвакуации, «было одним из важнейших моментов в войне, что побуждало украинскую армию и ее народ к сопротивлению».

«Это стало неожиданностью для украинцев и западных союзников, имевших низкие ожидания от политического лидера страны», - подчеркивает издание.

Вспоминая первые дни полномасштабного вторжения Путина и свое решение остаться в Киеве Зеленский в интервью FT заявил: «Я больше ответственный, чем смелый. Я просто ненавижу подводить людей».

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