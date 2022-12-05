«Назначалось уже 7 сроков, чтобы захватить город»2
- 5.12.2022, 15:57
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Эксперт объяснил, зачем россиянам Бахмут.
Российские оккупанты хотят захватить город Бахмут на Донетчине не с точки зрения стратегии, а с точки зрения символизма.
Об этом сказал командующий Сухопутными войсками, генерал-полковник Александр Сирский.
- В военном плане Бахмут не имеет стратегического значения. Но вместе с этим он имеет психологическое значение. Потому что после ряда потерь, которые враг понес в Херсоне, Херсонской области, а перед этим это была Харьковская область, Лиман, для них это будет символично. Поэтому он пытается любым способом захватить город, прорвать оборону и таким образом мотивировать свой личный состав, поднять уровень его морально-психологического состояния, — говорит генерал-полковник.
По его словам, оккупанты уже несколько месяцев не оставляют попыток захватить Бахмут, несмотря на мощное сопротивление ВСУ и потери среди своего личного состава.
- Назначалось уже 6 или 7 сроков, когда они должны были захватить город, но каждый раз наши воины своим героическим трудом срывали эти планы. И за все это время враг продвинулся максимум до 5 километров, — сказал Александр Сирский.