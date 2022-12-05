Бойцы ВСУ взяли в плен трех оккупантов и захватили БМП-2 4 5.12.2022, 15:59

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Видеофакт.

Бойцы Вооруженных сил Украины захватили в плен двух российских военных (Павел Александрович Краснов из Твери и Дмитрий Вячеславович Коновалов из Тамбова) и боевую машину пехоты БМП-2 из 423-го мотострелкового полка из четвертой кантемировской танковой дивизии ВС РФ.

Соответствующее видео волонтер и активист Владимир Золкин разместил в своем Телеграмм-канале минувшей ночью, но само событие произошло раньше – при освобождении Изюма.

На этом же ролике присутствует еще один пленник из другого эпизода – мобилизованный житель Белгорода Максим Олегович Гаврилов 1989 года рождения.

За каждого пленника Владимир Золкин выплачивает нашим защитникам общественную премию в размере 300-600 долларов.

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