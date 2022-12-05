В Беларуси с 1 января вырастут цены на алкоголь и сигареты 7 5.12.2022, 16:03

2,230

По некоторым позициям рост составит 31%.

В Беларуси в проект налоговых поправок на 2023 год заложен рост акцизов на спиртное уже с 1 января, сообщает Национальный правовой Интернет-портал.

Пошлина на чистый спирт с первого дня следующего года вырастет примерно на 19,4%, следует из проекта налоговых поправок.

Если в действующем Налоговом кодексе акциз на литр спирта равен 5,66 белорусского рубля, то с 1 января 2023 года его хотят поднять до 6,76 рублей. Повышение заложат в розничные цены.

По многим позициям, в том числе по водке, акциз на 1 литр стопроцентного этилового спирта вырастет с 16,83 рублей до 22,6, что составляет примерно 31%. Повышение коснется целого ряда напитков с долей спирта свыше 7%.

Но это не затронет шампанское, плодовые крепленые вина, пива и сидры. Хотя на них акцизы тоже повышают. Равно как и на табачные изделия. Также появятся акцизы на электронные системы курения: 2,72 рубля за 1 систему плюс по 0,77 рублей за миллилитр жидкости.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».