Багет, танцы моряков и медвежьи гуляния вошли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО 1 5.12.2022, 16:15

В этом году 48 новых объектов со всего мира попали в этот список.

Францию представляет традиционный хлебный батон – багет. В отличие от других видов хлеба, багет состоит всего из четырех ингредиентов (мука, вода, соль и закваска и/или дрожжи), пишет «Европульс».

Выпекание багетов требует определенных знаний и методов: их выпекают в течение дня небольшими партиями, а результат зависит от температуры и влажности. С ними также связана определенная модель потребления и социальные практики, которые отличают багет от других видов хлеба.

Греция подарила миру деревенские праздники в Сиррако и Власти. Они включают в себя две красочные музыкальные и народные танцевальные программы и проходят 15 августа в Успение Пресвятой Богородицы. Во Власти танцоры всех возрастов образуют большой открытый круг, держась за руки и танцуя в медленном темпе, сопровождая танец пением а капелла. На фестивале Сиррако танец сопровождают оркестр и певцы.

Медвежьи гуляния в Пиренеях вошли в список от Франции и Андорры. Гуляния проходят каждую зиму в пяти деревнях Пиренейского хребта. Во время мероприятия молодые люди переодеваются медведями и бегают по улицам, пытаясь поймать других участников. Празднества сопровождаются танцами, речами на каталонском языке и музыкой. Хотя стиль варьируется от одной деревни к другой, главная идея мероприятия остается неизменной и символизирует конец зимы.

От Словении в список нематериального наследия вошло пчеловодство. В Словении пчеловодство — популярный образ жизни многих людей, семей и общин. Пасечники используют пчелиные продукты в пищу и в традиционной медицине. Ценность пчеловодства для страны отражена в академических трудах, и в фольклоре, и в литературных памятниках. В искусстве — это секреты строительства ульев и их уникальная роспись светскими и религиозными рисунками.

Праздник Святого Трифона и одноименный танец-хоровод тоже признали мировой ценностью. Хоровод в исполнении хорватских военнослужащих военно-морского флота Которского залива, одетых в традиционную форму, является наиболее заметным культурным аспектом праздника.

От Венгрии в список вошли традиции венгерского струнного оркестра. Базовый состав оркестра: скрипка, альт и бас. Вплоть до середины прошлого века такие оркестры исполняли музыку для семейных и деревенских праздников, сельскохозяйственных мероприятий, религиозных и государственных праздников. Тексты песен, стиль игры и репертуар формируются совместно музыкантами и публикой.

Традиции липицанского коневодства представляют Австрию, Боснию и Герцеговину, Хорватию, Венгрию, Италию, Румынию, Словакию и Словению. Традиции изначально применялись для разведения лошадей императорского двора Габсбургов в Вене, а сегодня лошади этой породы играют особую роль в повседневной жизни общин в сельской местности. Липицианские лошади участвуют в мероприятиях, праздниках, шествиях и парадах. Лошади также играют важную роль в лечебной верховой езде и устойчивом туризме.

Еще один новый элемент в списке нематериального культурного наследия — колокольный звон в Испании. На протяжении веков колокольный звон служил средством общения в стране, выполняя ряд функций: от обмена информацией до координации действий.

В перечень объектов нематериального наследия вошла и совместная заявка Румынии и Молдавии — искусство создания традиционной блузки с вышивкой на плече. Это искусство является неотъемлемой частью создания румынского и молдавского народного костюма. Он сочетает в себе простой крой с богатыми и красочными орнаментами, вышитыми с использованием сложной техники шитья.

Танец модерн в Германии также включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Эта хореографическая форма возникла в начале ХХ века как движение, противоположное классическому балету. Это форма творческого самовыражения, которая полностью изменила принципы хореографии.

Традиция лесосплава тоже оказалась в списке ЮНЕСКО. Заявка была совместно подготовлена шестью европейскими странами: Чехией, Латвией, Германией, Австрией, Испанией и Польшей. Традиция представляет собой традиционные знания и навыки, связанные со строительством плотов и плаванием на них по рекам.

Сегодня в список объектов нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО занесены 678 объектов из 140 стран мира. В этом году 48 новых объектов со всего мира пополнили этот список.

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