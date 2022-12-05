Кремль получил чувствительный удар от Европы Альфред Кох

5.12.2022, 16:26

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Авантюра Путина может печально закончится для россиян.

Если читать СМИ, то создается впечатление, что Бахмут находится под угрозой окружения и что там вот вот случится что-то непоправимое. Но глядя на карту я не вижу ничего, кроме тонкой кишки севернее Бахмута, которая показывает локальный прорыв россиян (ЧВК «Вагнер»?). С юга ничего подобного нет. И на мой взгляд, это совсем не похоже на угрозу окружения, а больше напоминает авантюру, которая может печально закончится как раз для россиян, находящихся в этой кишке.

Зато про Кременную пишут намного меньше. Но там я вижу вполне оформившиеся полукольцо, в которое ВСУ взяли город, с перерезанной дорогой между Сватово и Кременной и мне кажется, что если в ближайшее время и произойдет на фронте что-то интересное, то скорее там, чем под Бахмутом.

С сегодняшнего дня начинает работать эмбарго на покупку Европой российской нефти. Я тут почитал свою почту и понял, что у многих моих читателей по поводу этого эмбарго в голове полная путаница. Они мне пишут и требуют от меня немедленно им объяснить, почему опять Европа проявляет мягкотелость и собирается покупать у Путина нефть аж за 60 долларов за баррель. В то время как настоящие друзья Украины (Польша и страны Балтии) предлагали снизить потолок разрешенной цены до 30 долларов за баррель.

Почему-то считается, что я являюсь адвокатом Европы и должен всякий раз объясняться, зачем она делает что-то, что не нравится моим требовательным украинским читателям.

И хотя я никакой не адвокат, я все-таки попытаюсь объяснить что к чему. Итак. Никакого потолка цен для покупки европейскими странами российской нефти нет и не будет. Ни 30 долларов, ни 60 долларов, ни даже 160. Просто потому, что с 5 декабря Европа вообще не будет покупать российскую нефть. Ни по какой цене. Вообще не будет покупать. Это, собственно и называется – эмбарго.

Исключение сделано только для Венгрии, Словакии и Чехии, которым разрешено покупать российскую нефть по нефтепроводу «Дружба» в объеме 300 тысяч баррелей в сутки. Остальные страны (которые раньше совокупно покупали примерно 1 млн. баррелей российской нефти в сутки) прекращают эти закупки.

Но, помимо этого, Евросоюз и страны G7 вводят ограничения на использование их судов и страховых компаний для перевозки (и, соответственно – страхования) российской нефти, закупаемой другими (!) странами. Прежде всего, конечно, Китаем и Индией. И вот им (судовладельцам и страховщикам из ЕС и G7) запрещено перевозить и страховать российскую нефть, если она другими (!) странами закупается дороже, чем по 60 долларов за баррель.

Суперрадикальное предложение про потолок в 30 долларов – это детский сад. (Скажите об этом Зеленскому). Просто потому, что установление такого низкого потолка создает у Китая и Индии соблазн фрахтовать суда и страховать перевозки не в странах Евросоюза и G7. При прочих равных условиях такие фрахт и страховка дороже, чем в ЕС и G7, поэтому они этого сейчас не делают, но при потолке в 30 долларов это станет выгодно и они уйдут к другим транспортным и страховым компаниям. И тогда они не будут придерживаться никакого потолка вообще.

Таким образом, при экспорте примерно 7 млн. баррелей в сутки, Россия с завтрашнего дня имеет проблемы с экспортом 1 млн. Его нужно куда-то пристроить. Сейчас на разных рынках цена на российскую нефть колеблется в интервале от 45 до 75 долларов за баррель. Разумеется, это создает некоторые проблемы для России. И эти проблемы уже заложены в российский бюджет на 2023 год: в нем запланировано падение доходов от экспорта нефти на 23%.

Удар чувствительный, но не смертельный. И не надо было рассчитывать на большее. Нефть – биржевой товар, нефтяной рынок – глобальный. И локальные эмбарго на такой рынке имеют очень ограниченный эффект. Но, так или иначе, Запад пошел на этот шаг, а большего он в этом направлении все равно сделать не мог.

Сегодня я с интересом выслушал злобную тираду Владимира Соловьева: он красиво играл гнев и очень театрально требовал немедленного расстрела Ксении Собчак. Он даже апеллировал к авторитету тов. Сталина и утверждал, что в те, былинные времена, ее уже давно поставили бы к стенке.

Я на месте Кровавой Барыни призадумался бы. Только она отбрехалась от легальной правоохранительной системы России, как у нее появились проблемы с партией «бешеных», для которых единственным авторитетом является Сталин, а методом решения всех проблем – расстрел (вариант – кувалда).

По моим наблюдениям неформальная юстиция «бешеных» более эффективна и менее бюрократична. Там нет процедуры апелляции, кассации и прочих буржуазных извращений. Нет даже прения сторон. Действуют они на глазок, но бьют наверняка. Так что я в ближайшее время жду либо опять кино про кувалду, либо про то, как Собчак (как князь Курбский) снова переходит литовскую границу.

Однако, шутки – шутками, но в ЛНР давеча повесили несколько гражданских лиц с формулировкой «за помощь ВСУ». Фотографии пятерых казненных сегодня весь день гуляют по сети. И хотя пророссийские блоггеры тут же заверещали, что это вброс украинской стороны, хотелось бы услышать более убедительные доказательства того, что этого в реальности не было. Мы, выученные «кином про кувалду», не склонны верить российской стороне на слово.

И если таких доказательств представлено не будет, то возникает масса вопросов. Например о том, действуют ли на территории ЛНР российские законы? Помнят ли в ЛНР, что в России (частью которой они себя считают) давно существует мораторий на смертную казнь? И что в любом случае казне предшествует суд. И т.д.

Вообще, конечно, я никак не могу привыкнуть к «новой норме» нашей сегодняшней жизни, где стирают с лица земли целые города, миллионы беженцев разбежались по всему свету, а счет убитых детей идет уже на сотни.

Человек – ужасно адаптивное существо. И я ловлю себя на мысли, что уже без внутреннего содрогания читаю такие новости. Неприятно, конечно, горько и грустно. Но уже нет того ужаса, который был первые недели с начала войны.

В этом и есть коварный расчет Путина и его фирменный стиль. Он так и Россию душил: медленно, с остановками, чтобы народ привыкал к «новой норме» постепенно. Он не торопился, не гнал лошадей и действовал наверняка. Также действует он и сейчас. И снова он приучает нас тому, чтобы мы постепенно привыкали к этим ужасам. Чтобы они стали рутиной. Чтобы мы свыклись с ними.

Но я никак до конца к этому не привыкну. И я радуюсь тому, что не могу к этому привыкнуть. Потому, что этот ужасный дискомфорт, он единственный и дает силы без устали писать обо всем этом. Даже понимая, что своей писаниной я мало что могу изменить и предотвратить…

И я вас призываю: не привыкайте к этой «новой норме». Ковыряйте в себе эту болячку. Пусть эта рана саднит. И дает нам силы для того, чтобы противостоять наступлению на нас путинского равнодушия.

И помните: наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, Facebook

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