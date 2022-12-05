Синоптики: На неделе будет до -13°С 5.12.2022, 16:37

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Прогноз погоды по Беларуси на 6-8 декабря.

6 декабря погоду в Беларуси будет определять в основном юго-западная периферия антициклона, ночью по западу, днем и в центральных районах скажется влияние атмосферного фронта с юго-запада Европы. Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по западу, днем и в центральных районах страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь), пишет pogoda.by.

Местами гололед, слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-восточный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от -1°С по западу до -13°С по востоку Беларуси, максимальная днем -2..-8°С, по юго-западу -1.. +2°С. Атмосферное давление будет интенсивно падать.

7-8 декабря погодные условия в основном будут формировать фронтальные разделы, смещающиеся с территории Польши.

7 декабря облачно, ночью по востоку с прояснениями. Ночью преимущественно в западных и центральных районах республики, утром и днем на большей части территории пройдут осадки (в основном снег, мокрый снег). Местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..-10°С, по востоку Беларуси при прояснениях до -13°С, максимальная днем 0..-6°С; по юго-западу страны температурный фон составит ночью 0..-2°С, днем +1..+2°С.

8 декабря ожидается преобладание облачной погоды. Временами осадки (в основном снег, мокрый снег). Местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, максимальная днем -3..+2°С.