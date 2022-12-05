Через белорусско-литовскую границу пытались переправить раритетные автомобили на российских номерах 1 5.12.2022, 16:42

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Транспорт относится к категории культурных ценностей.

Две машины, чей возраст перевалил за 80 лет, через белорусско-литовскую границу переправляли без необходимых документов – было установлено, что авто относятся к категории культурных ценностей, а перемещение такого транспорта за рубеж требует дополнительных таможенных процедур.

Как сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Беларуси, в Гродненской области белорус и гражданка Литвы пытались выехать из нашей страны через пункт пропуска «Каменный Лог» на раритетных легковушках: «Газ А» и «Газ М1», сошедшие с конвейера в 1933 и 1939 годах, имели российские госномера.

Таможенный контроль обе машины проходили по «зеленому коридору», однако выяснилось, что транспорт относится к категории культурных ценностей – соответственно, перемещать его через границу можно только с особым разрешением на руках после предварительного декларирования.

Стоимость «Газ А» оценили в 33 тыс. белорусских рублей, а «Газ М1» – в 46 тыс. белорусских рублей. Отмечается, что виновным в нарушении грозит штраф в размере до 30% от указанных сумм.

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