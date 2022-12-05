Врачи назвали самые полезные для сердца и сосудов орехи 5.12.2022, 17:12

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Именно эти орехи являются одним из наиболее качественных источников Омега-3.

По данным последних исследований, уролитин А, которым богаты грецкие орехи, является эффективным помощником в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он способен снизить риск развития атеросклероза, а также защитить организм от сердечного приступа.

Исследование, опубликованное в ведущем журнале Американской кардиологической ассоциации Circulation, показало, что грецкие орехи могут снизить уровень ЛПНП или плохого холестерина, что может снизить риск сердечных заболеваний, пишет lenta.ua.

Помимо этого, ученые отмечают положительное влияние грецких орехов на состояние микрофлоры кишечника. Особый рацион питания, включающий в себя необходимое количество грецких орехов, позволил участникам исследования увеличить уровень содержания кишечной бактерии розебурии, которая препятствует образованию вторичных желчных кислот из солей желчи и таким образом защищает оболочку кишечника от возможных повреждений.

Кроме того, не стоит забывать, что грецкие орехи являются одним из наиболее качественных источников Омега-3.

Также они способны улучшать мозговую деятельность и функции памяти, препятствовать развитию воспалительных процессов в организме и даже снижать артериальное давление.

Особое внимание на этот продукт следует обратить людям, страдающим от сахарного диабета, ведь научно доказано, что регулярное потребление масло грецкого ореха способно снизить уровень сахара в крови на 8 %.

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