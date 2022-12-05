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В небе Полтавской области украинская ПВО сбила около 10 ракет

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  • 5.12.2022, 18:06
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В небе Полтавской области украинская ПВО сбила около 10 ракет

Благодаря работе вооруженных сил Украины сегодня прилетов в регионе не зафиксировано.

Сегодня, 5 декабря, в Полтавской области украинские силы противовоздушной обороны сбили до 10 российских ракет. Об этом сообщает глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

Кроме того, благодаря слаженной работе вооруженных сил прилетов во время сегодняшней воздушной тревоги в регионе не зафиксировано.

Напомним, что сегодня российская армия вновь прибегла к массированному удару по территории Украины. На фоне атаки в некоторых регионах наблюдаются перебои со светом.

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