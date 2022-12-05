В Беларуси почти в два раза поднимут налог для самозанятых 6 5.12.2022, 18:21

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С 2023 года сборы повысятся почти на 40 видов деятельности.

С 1 января 2023 года белорусские власти планируют увеличить налоговые сборы в 1,5-2 раза. В 2022 году для самозанятых уже повышали налог. Журналисты рассчитали итоговые суммы, которые будут выплачивать репетиторы, фотографы и другие белорусы, которые относятся к самозанятым.

Налоговые сборы станут выше почти на все 37 видов деятельности, что по законодательству подпадают под уплату единого налога. В два раза больше платить в бюджет будут те, кто работает в сфере ивентов.

Например, видеографы из Минска будут платить каждый месяц по 526 рублей, а на данный момент сумма налога составляет для них 263 рубля, в 2021-м году они и вовсе платили 129 рублей. Столичным фотографам придется отчислять 490 рублей в качестве налога, пока же эта сумма составляет 245 рублей, а в 2021 году была 120 рублей.

Вместо 259 рублей в качестве налога будут платить 518 рублей ведущие, музыканты, танцоры и актеры в Минске. Для сравнения, в 2021 году они платили 127 рублей.

Станут больше отчислять в бюджет и работники бьюти-сферы. Мастера по маникюру, визажисты, парикмахеры в столице заплатят 339 рублей вместо 226, а в 2021 году эта сумма была 111 рублей.

Дизайнеры будут платить единый налог в размере 474 рублей вместо 237. IT-специалисты, что занимаются разработкой сайтов, установкой ПО и ремонтом компьютеров, будут платить 593 рубля вместо 237, при том что в 2021 году они платили 116 рублей.

В два раза будет выше налог для репетиторов и дефектологов: с 82 рублей он возрастет до 164 рублей, хотя в 2021 году эта сумма была на уровне 40 рублей.

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