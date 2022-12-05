В Беларуси хотят ввести изменения по транспортному налогу 8 5.12.2022, 19:19

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Что может измениться.

В Беларуси в 2023 году могут ввести новшества по транспортному налогу. Это предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс.

Одно из возможных новшеств — расширение списка транспорта, за который не нужно уплачивать сбор. В его число хотят включить транспорт, который обращен в доход государства по решению компетентного органа. А еще — специально оборудованные для использования инвалидами транспортного средства (при этом в свидетельстве о регистрации должна быть соответствующая запись об этом).

Еще одно потенциальное изменение — корректировки по льготам для ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий на территории других государств, инвалидов 1-й и 2-й группы, а также пенсионеров и многодетных семей. Сейчас они уплачивают 50% транспортного налога. Главное условие — наличие действительного водительского удостоверения соответствующей категории. Чиновники хотят прописать, что эти категории льготников могут еще получить скидку в 50% на прицеп (или полуприцеп), а также транспортные средства, по которым нет информации про их тип. Условие — наличие действительного водительского удостоверения любой категории. Такое же послабление намерены ввести и для инвалидов 3-й группы, которые сейчас оплачивают 75% налога (при этом размер сбора на изменится).

Чиновники хотят также прописать детали по оплате налога за некоторый транспорт, который был взят в аренду или лизинг, а затем — выкуплен у старого владельца, но до сих пор не зарегистрирован в ГАИ.

Изменения намерены внести по включению сумм транспортного налога в затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав. Подробнее прочитать про последние два возможные новшества можно по ссылке (пункты 160 и 161).

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