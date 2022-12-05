КГК накрыл сеть из 40 ресторанов по всей Беларуси 11 5.12.2022, 19:34

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Обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

В Комитете госконтроля сообщили подробности уголовного дела в отношении должностных лиц и владельцев сети ресторанов и кафе из 40 заведений по всей Беларуси. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

- Установлены факты искусственного дробления бизнеса, сокрытия выручки, выплаты зарплаты «в конвертах» практически всему персоналу, - прокомментировали в КГК.

Так, выяснилось, что руководители и владельцы сети ресторанов и кафе намеренно раздробили бизнес, зарегистрировав для этого не менее дюжины подконтрольных организаций и ИП в сфере общепита и доставки горячей еды. И, таким образом, применяли упрощенную систему налогооблажения и искусственно распределяли выручку.

- Создавалась видимость законности применения специального режима налогообложения, - указали в Госконтроле.

Кроме того, от налогообложения скрывалось свыше 50% наличной выручки. Деньги из кассы доставляли в одну точку, а затем делили между обвиняемыми.

- По данным черновой бухгалтерии, объемы сокрытой выручки превысили 13 миллионов белорусских рублей (более 5,1 миллиона долларов в эквиваленте. - Прим.), размер неуплаченных налогов - свыше 4 миллионов белрублей (около 1,6 миллиона долларов), - добавили в КГК.

Также почти весь персонал - свыше 210 работников сети, в том числе повара, курьеры и администрация зарплату получали в конвертах, на суммы от 600 до 1,5 тысячи белорусских рублей ежемесячно.

- Изъята подготовленная к отправке курьером сокрытая наличная выручка и черновые записи по ее учету, - добавили в Госконтроле и показали изъятую во время обысков наличность.

Семь человек проходят подозреваемыми по уголовному делу и являются основными участниками преступной схемы, они задержаны. В отношении двоих из них применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Позже стало известно, какая сеть кафе и ресторанов попала под уголовное дело, начатое Комитетом госконтроля (КГК). Это сеть «СушиДом». Ее опознали по интерьеру одного из кафе и окончании URL-адреса сайта сети, замеченным на одном из фото.