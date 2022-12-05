ГУР: Шойгу ездил к Лукашенко уговаривать на наземную операцию в Украине 7 5.12.2022, 19:51

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Россия также работает по аннексии Беларуси.

Министр обороны России Сергей Шойгу приезжал в начале декабря к Александру Лукашенко для переговоров о полномасштабном вступлении Минска в войну с Украиной. Такое предположение в эфире национального телемарафона, который транслирует «1+1», высказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, президент РФ Владимир Путин не прекращает попыток втянуть режим Лукашенко в полноценную кампанию. Но на сегодня это давление, по мнению ГУР МО, не принесло результата.

«У нас есть факты и мы знаем о поставках оружия, подготовке рашистских частично мобилизованных, но угрозы полномасштабного участия в наземной операции со стороны Беларуси нет. Собственно, вокруг этой цели и строятся визиты», – сказал он.

Юсов отметил, что, кроме этого, Россия работает по политическим сценариям. Поскольку глобальные планы Путина по захвату Украины провалились, то ему нужно показывать какие-то другие достижения. Возможно, речь идет о так называемых интеграционных процессах РФ и Беларуси, а фактически – об аннексии РБ.

О визите Шойгу в Минск стало известно 3 декабря, они с Лукашенко обсуждали «сотрудничество «белорусских военных с российскими, которые присутствуют в Беларуси. Лукашенко при этом упоминал войну России против Украины.

«Кремль не теряет надежды разделить скамью подсудимых со своими белорусскими партнерами. Сегодняшняя встреча Лукашенко и Шойгу войдет в материалы обвинения как распределение преступных ролей», – написал по этому поводу в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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