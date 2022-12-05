Вечерняя сводка Генштаба ВСУ 5.12.2022, 20:01

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ВСУ нанесли несколько ударов по скоплениям войск противника.

Российские войска пытаются наступать на Донбассе, а Вооруженные силы Украины нанесли несколько ударов по скоплениям войск противника.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Сообщается, что сегодня россияне нанесли массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре на всей территории Украины. По предварительной информации, порядка 60 из более 70 ракет были сбиты силами и средствами ПВО.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На данный момент нет признаков формирования наступательных группировок противника.

На Северском направлении враг обстрелял из минометов и ствольной артиллерии населенные пункты Бунякино, Александровка, Локня и Юнаковка Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрилеча, Красное, Мороховец, Бугруватка, Гатище, Бочковое, Малая Волчья, Чугуновка, Бологовка и Двуречная Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник занял оборону. Обстрелял из танков, минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Вишневое, Лиман Первый, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное Харьковской области; Новоселовское и Стельмаховка Луганской и Площанка, Червонопоповка, Терны, Макеевка и Медвежье в Донецкой области. Задействовал оперативно-тактическую и армейскую авиацию для ударов неподалеку от Кисловки, Новоселовского и Стельмаховки.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник пытается улучшить тактическое положение, ведя наступательные действия. Обстрелам подверглись 26 районов населенных пунктов. Среди них - Андреевка, Верхнекаменское, Берестовое, Белогоровка, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Константиновка, Белая Гора, Дружба, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Оккупанты нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Спорное, Верхнекаменское, Опросное, Водяное, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении противник занял оборону. Обстрелял районы Богоявленки, Угледара и Золотой Нивы Донецкой области. Нанес авиаудар неподалеку от Угледара.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется. Зафиксированы артиллерийские обстрелы районов более 30 населенных пунктов рядом с линией столкновения. В частности, городов Времивка и Новополь Донецкой области; Гуляйпольское, Белогорье, Малые Щербаки, Качкаровка, Милово, Тягинка, Токаровка Херсонской области и города Херсон.

Авиация Сил обороны Украины в течение дня нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения личного состава и еще один важный объект россиян.

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