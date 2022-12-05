Трое рыбаков провалились под лед в Молодечненском районе 5 5.12.2022, 20:09

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иллюстрационное фото

В полынью первым провалился отец, затем сын, а после него и очевидец.

В Беларуси рыбаки рискуют и выходят на тонкий лед. Несколько ЧП произошли в минувшие выходные и в начале недели. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.

Так, трое рыбаков провалились под лед в Молодечненском районе. ЧП случилось в воскресенье, 4 декабря. Очевидцы позвонили с озера около 13.30 дня. В полынью на озеро первым провалился отец, затем сын, а после него и очевидец, который им помогал. Спасли, к счастью, всех троих. В больницу с переохлаждением доставлены двое.

Похожий случай произошел под Смолевичами 5 декабря, информирует «Минская праўда». Во время рейда спасатели МЧС предупредили рыбаков на тонком льду об опасностях зимней рыбалки. А уже около 17.30 по номеру «112» позвонили очевидцы и рассказали, что рыбаки ушли под лед. Сотрудники РОЧС, ОСВОД и медики спасли обоих рыбаков. Пострадавших госпитализировали.

А вот в Глубокском районе на озере близ поселка Подсвилье 4 декабря произошла трагедия, добавляет БелТА. На рыбалку приехали два брата. Один из мужчин вышел на тонкий лед, чтобы пробурить лунку и провалился. Второй брат позвонил сразу же в МЧС, но спасти 41-летнего мужчину не смогли. Тело утонувшего из воды извлекли работники ОСВОДа.

Ряд похожих трагических случаев произошел на прошлой неделе по всей Беларуси. Рыбаки утонули в Дзержинском, Микашевичском, Гродненском, Лунинецком и Витебском районах.

- Всего за пару дней под лед провалилось семеро любителей рыбалки, ни одного не удалось спасти, - прокомментировали в Госинпекции охраны животного и растительного мира.

И напомнили, что лед на белорусских озерах еще совсем тонкий. Более-менее безопасна толщина льда не менее 7-10 сантиметров, такой лед зеленого или голубовато-зеленого цвета. У рыбаков при себе должны быть спасательные жилеты и линь - веревка длинной 15-20 метров с полукилограммовым грузом на конце.

На льду нельзя ни бегать, ни прыгать, ни собираться группами. Не стоит использовать замерзшие реки или озера, чтобы сокращать путь. А родителям обязательно нужно напоминать детям, чем опасны игры на льду.

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