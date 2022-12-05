закрыть
5 декабря 2022, понедельник, 22:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

РФ признала взрывы на авиабазах в Энгельсе и Рязани

16
  • 5.12.2022, 21:28
  • 11,682
РФ признала взрывы на авиабазах в Энгельсе и Рязани

Ядерные авиабазы РФ оказались под прицелом ВСУ.

Министерство обороны России признало, что на военных аэродромах в Энгельсе и Рязани в сотнях километрах от линии фронта утром 5 декабря произошли взрывы.

В заявлении российского министерства говорится, что удар был нанесен беспилотными летательными аппаратами советского производства, якобы запущенными Украиной.

Утверждается, что они были сбиты средствами противовоздушной обороны, но в результате падения обломков и взрыва на земле погибли трое военных техников, еще четверо были госпитализированы. Также взрыв «повредил обшивку корпуса» двух самолетов, утверждает министерство обороны РФ.

На военных российских аэродромах в Энгельсе и Рязани базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3, которые Россия использует для обстрелов Украины.

Спутниковые снимки, опубликованные в Twitter компании Maxar Technologies, свидетельствуют о том, что накануне взрывов там находились несколько десятков самолетов – в основном Ту-95 и Ту-60.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Белый билет» для диктатора
«Белый билет» для диктатора Артем Черников
В Столбцы за приговорами
В Столбцы за приговорами Ирина Халип
Кто вонзил нож в спину Путина?
Кто вонзил нож в спину Путина? Иван Яковина
Макей – это «черный лебедь», за которым последуют и другие
Макей – это «черный лебедь», за которым последуют и другие Андрей Санников