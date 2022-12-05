Появились фото самого мощного Bentley в истории 5.12.2022, 22:09

Британский производитель уже начал тестировать его в реальных условиях.

Первые поставки серийного Bentley Batur начнутся уже скоро, так что британский производитель уже начал тестировать его в реальных условиях.

Представленный в август еще в 2021 году самый мощный Bentley за всю историю, а также один из последних автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, сейчас готовится к последнему и самому сложному этапу испытаний, перед тем как авто запустят в производство, пишет Motor1.com.

Bentley начал наращивать пробеги на двух экспериментальных единицах, один из которых имеет оттенок Purple Sector.

Batur производства подразделения Bentley Mulliner оснащено двигателем W12 6.0 с двойным турбонаддувом. Bentley не публикует данные о производительности, но утверждает, что это самая мощная модель, когда-либо созданных ей.

Автомобиль пройдет 120 индивидуальных испытаний, охватывающих более 58 недель. Первый тест, который представляет собой маршрут протяженностью 2500 км, будет включать выезд из Германии, прохождение через Италию и Францию и завершение маршрута планируется в Испании.

Затем начинаются 7 недель смешанных испытаний на разной местности и скоростных испытаниях, за которыми следуют еще 7500 км реального вождения. Наконец, экологические испытания, необходимые для проверки материалов. В частности, Batur будет подвергаться солнечной нагрузке в течение 600 часов, что соответствует 5 годам в пустыне Аризоны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».