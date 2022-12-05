Зеленский напомнил о судьбе Будапештского меморандума тем, кто хочет договариваться с РФ 4 5.12.2022, 22:49

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Владимир Зеленский

Мир с Россией будет возможен только после того, как она вернет оккупированные территории.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник заявил, что мир с Россией будет возможен только после того, как она вернет оккупированные территории, и на примере Будапештского меморандума напомнил, что РФ не держит свое слово.

5 декабря отмечается 28-я годовщина подписания Будапештского меморандума, который должен был обеспечить Украине безопасность, уважение суверенитета и территориальную целостность.

Судьба Будапештского меморандума, по мнению Зеленского, «дает ответы на многие нынешние вопросы о России».

«Что-то просто подписать с этими террористами – мира не будет. Что-то просто согласовать с ними – точно нарушат. Отдать России хотя бы что-нибудь из элементов безопасности других – означает новую войну», – сказал президент Украины.

Зеленский считает, что мир может дать только демонтаж российских террористических возможностей, увольнение всей украинской земли, привлечение военных преступников к ответственности.

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