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Резников обсудил с Остином усиление украинской ПВО

  • 6.12.2022, 3:04
Резников обсудил с Остином усиление украинской ПВО
Алексей Резников

Переговоры прошли на фоне массированной российской атаки.

Министр обороны Украины Алексей Резников 5 декабря сообщил в Twitter о телефонном разговоре с министром обороны США Ллойдом Остином, состоявшемся сразу после ракетной атаки РФ.

«Хочу выразить огромную благодарность Ллойду Остину, который искренне переживает за ситуацию в Украине. Во время нашего телефонного разговора сегодня, сразу после массированной ракетной атаки России, мы обсудили дальнейшие шаги по усилению украинской противовоздушной обороны. Спасибо, США, за вашу постоянную поддержку!»– написал Резников.

Российские войска в ходе массированного удара по Украине 5 декабря выпустили более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил. В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о четырех погибших в результате этих российских ударах.

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