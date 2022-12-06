«Москва под угрозой»: как российские военкоры реагируют на успешные удары дронов ВСУ 3 6.12.2022, 8:30

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Теперь россиянам везде чудятся украинские ДРГ.

Гнев из-за неспособности войск РФ предотвратить контрудары по стратегическим авиабазам «Энгельс-2» и «Дягилево» на расстоянии свыше 280 миль от Украины перевесил предварительные расхваливания за последний раунд ударов против Украины. Институт изучения войны исследовал настроения среди российских военных обозревателей:

«Несколько известных российских военкоров утверждали, что украинские диверсионно-разведывательные группы, вероятно, нанесли удар по авиабазе «Энгельс-2» с территории России, утверждая, что украинские диверсионно-разведывательные группы действуют либо внутри России, либо (если БПЛА были запущены Украины), что Москва находится под угрозой с территории Украины», – говорится в сообщении ведомства.

В то же время российские military-блоггеры призвали военное руководство санкционировать значительные ответные удары против Украины и усилить контртеррористические меры на территории России. А еще – жаловались, что чиновники не рассматривают их предложения и игнорируют данные разведки из открытых источников (OSINT), и что, если бы на верхушке учли оговорку, два удара по российским базам, вероятно, удалось бы предотвратить.

Некоторые из этого сообщества, несмотря на критику Кремля, обслуживающего пропагандистские интересы РФ в информационном поле, предположили, что удары «Энгельсу-2» и «Дягилево» угрожают легитимности России как ядерного государства, поскольку удары повредили самолеты, способные нести несколько ядерных боеприпасов.

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