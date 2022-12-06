Пионтковский: Запад решил покончить с Путиным 1 6.12.2022, 8:53

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Андрей Пионтковский

Западные страны понимают бесперспективность переговоров с Кремлем.

Двухдневный саммит НАТО в Бухаресте показал, что Запад не заинтересован в переговорах с президентом России Владимиром Путиным и намерен поддерживать Украину до победы.

Такое мнение высказал российский публицист и социолог Андрей Пионтковский, сообщает ТСН.

По его словам, по итогам саммита НАТО было принято очень много положительных решений, главное из которых - контракт Пентагона на производство ракетных комплексов NASAMS для Украины.

«Это самое главное. Впервые речь идет уже о заказах Пентагона для Украины. То есть не со складов - склады это хорошо, но они кончаются», - объяснил эксперт.

Также Пионтковский подчеркнул, что на саммите «много замечательных вещей было сказано».

«Например, слова Столтенберга. Он сказал - да, мы платим цену за эту войну, но мы платим деньгами, а украинцы - кровью. Они всегда это понимали, но никогда не признавали. Это очень важное заявление. Оно означает, что рано или поздно, пусть не сегодня, но завтра, они решатся бросить все средства, чтобы закончить конфликт как можно скорее», - считает российский публицист.

Также эксперт напомнил о выступлении главы Госдепа США Энтони Блинкена:

«Блинкен на второй день целый час объяснял то, о чем мы с вами говорим уже несколько месяцев. Никакие переговоры с Путиным невозможны, переговоры - это просто орудие для него, чтобы получить паузу, перегруппироваться. Единственный путь к миру - полный вывод оккупационных войск».

По его словам, Запад сегодня демонстрирует решительный политический настрой:

«Мы видим, какие жесткие заявления делает тот же Папа Франциск. Тектонические изменения в политическом классе Германии, Штайнмайер, который для нас был символом капитуляции, заявляет, что невозможны никакие переговоры... Окончательное решение Запада - он решил с Путиным кончать».

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