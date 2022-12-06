Дурилки картонные Михаил Крутихин

6.12.2022, 9:04

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Россия убила газовый экспорт, добьет и нефтяной.

Реакция путинских клевретов на нефтяное эмбарго и потолок нефтяных цен?

1. «Не будем поставлять нефть тем, кто присоединится к потолку цен». Дурилки картонные. Те, кто объявили потолок, уже перестали покупать российскую нефть.

2. «Сократим добычу – и пусть мировой рынок нефти страдает от последствий». Пустой треп. Добыча нефти в России падает под воздействием эмбарго, а не по воле Кремля.

3. «Мы подготовились заранее, и никакого эффекта на нашу боевую мощь эти санкции не произведут». Иными словами, потерянные доходы возместят российские налогоплательщики.

Убили газовый экспорт, добьем и нефтяной.

Михаил Крутихин, «Фейсбук»

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