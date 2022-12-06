The Guardian: Украина не перестает удивлять 9 6.12.2022, 9:20

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Большая часть европейской части России теперь находится в пределах досягаемости ВСУ.

Украина демонстрирует тактическую изобретательность и не перестает удивлять. Взрывы на двух российских авиабазах под Рязанью и в Энгельсе – тому пример. Об этом пишет The Guardian.

Издание отмечает, похоже, Украина нашла способ атаковать стратегические российские бомбардировщики Ту-95 и Ту-22М, стоящие на взлетно-посадочных полосах. С октября Кремль использовал эти стратегические бомбардировщики, чтобы постепенно разрушать энергетическую инфраструктуру Украины, оставляя миллионы людей наступившей зимой без тепла и электричества.

Есть предположение, что Киев разработал ударный беспилотник с дальностью полета 1000 км. В конце прошлого месяца украинский военнослужащий заявил, что это оружие уже применялось против российских военных.

Если это правда, то это значит, что большая часть европейской части России теперь находится в пределах досягаемости украинских военных. А значит, преимущество, которым Москва пользовалась до сих пор, безопасно запуская крылатые ракеты из глубины России, оказалось под угрозой.

Киев не всегда сообщает своим союзникам на Западе о планах проведения рискованных военных операций, к каким без сомнения относятся атаки в глубине российской территории. Западные чиновники считают, что украинцы намеренно не делают этого, поскольку Запад может попытаться отговорить Киев от их проведения.

Вместо этого правительство Владимира Зеленского использует собственные технологии для проведения спецопераций. Среди них – взрыв на Крымском мосту в октябре и уничтожение в апреле крейсера «Москва», который, как утверждает Киев, был атакован украинскими ракетами «Нептун» (Россия это не признает). И то, и другое стало унизительным ударом для российских военных. Можно ожидать дальнейших сюрпризов.

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