Зря вы сюда полезли, ребятки 7 Аркадий Бабченко

6.12.2022, 9:33

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Аркадий Бабченко

Величие России долбанулось об Украину — и стерлось в ноль.

Не имеющего г*вна аналогов убийцу авианосцев супер-пупер крейсер «Москва» с суммарным залпом стотыщмилльонов мегатонн можно долбануть двумя ракетами страны, у которой вообще нет своего флота и до недавнего времени не было ракет.

Г*вна аналогов фрегат «Адмирал Макаров» можно долбануть морским дроном водоизмещением, как тазик с сосисками, и ценой — ну, чуть подороже.

Г*вна аналогов Крымский мост можно долбануть фурой с линолеумом. Hу, двумя, ок.

Стратегические ядерные силы России… Давайте еще раз вместе прочитаем эту строчку: стратегические ядерные силы России — а ракетоносцы Ту-95 и Ту-160 являются одной из составляющих ядерной триады орков — так вот, стратегические ядерные силы России, наши «Белые Лебеди», наши краса и гордость, персональная любовь Путина, его личный проект по восстановления с колен величия в небе, г*вна аналогов вообще которым нет, не было и не будет в помине никогда отныне днесь и во веки веков — можно долбануть дешевым дроном из пенопласта и палок.

Г*вна аналогов подводную лодку «Лошарик» с гипер-пупер-сверх-звуковой торпедой они, правда, сами долбанули, тут не отнять. Как и «Адмирала Кузнецова». Что есть, то есть.

Величие десантников России долбанулось об Украину — и стерлось в ноль.

Величие морского флота России долбанулось об Украину — и стерлось в ноль.

Величие стратегического ядерного щита России долбанулось об Украину — и стерлось в ноль.

Величие ПВО России — г*вна аналогов С-300, С-400, «Панцирей» и «Тунгусок», прикрывающих ядерный щит России — долбанулось об Украину и стерлось в ноль.

Величие энергетической безопасности России долбанулось об Украину — и стерлось в ноль аж до самого Белгорода.

Генералы в Пентагоне читают новости, смотрят снимки со спутников, подбирают челюсть, а потом просто дико, не останавливаясь, откровенно ржут.

Ядерный стратегический ракетоносец? Прям на собственном аэродроме? В середине страны? Дроном?

А-ха-ха-аааааа, ЗСУ, что ты делаешь, прекрати!!!

Что дальше? Космодром Восточный? ТОФ? Воронеж?

Зря вы сюда полезли, ребятки. Зря.

А вас предупреждали.

Ну, доброе утро.

Ваш Дед.

Аркадий Бабченко, site.ua

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