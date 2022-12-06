Яковенко: Путин совершил две ошибки 6 6.12.2022, 10:12

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Игорь Яковенко

фото: RFE_RL

Глава Кремля решился на войну против Украины, так как он полностью «оторван от мира».

К такому мнению пришел российский оппозиционер Игорь Яковенко. Также он уверен, что свою роль сыграл и тот факт, что глава РФ не верил в помощь Киеву со стороны Запада.

Накануне в прямом эфире телеканала FREEДОМ российский оппозиционер высказал свое мнение, почему бы Путину все равно не удалось захватить всю Украину.

С его слов, глава РФ плохо представляет для себя действительность, которая его окружает. Совершая вторжение в Украину, он даже и представить себе не мог, что конкретно происходит в этой стране и каких взглядов придерживаются сами украинцы. Более того, Яковенко уверен, Путин не может понять, что сегодня из себя представляет как Европа, так и США.

Не исключено, что Путин проецировал себе сюжет, когда Украина остается один на один с российской армией. Однако и в этом случае планы российского диктатора провалились бы, уверен оппозиционер.

Если бы не помощь Запада, то в самой Украине началось бы партизанское движение. Однако и в этом случае Запад пришел бы на помощь, предоставляя все необходимое для борьбы против РФ партизанам.

Яковенко всем напомнил, если падет Украина, то следующей будет Европа, именно поэтому он уверен, что многие страны, предоставляя помощь Украине, делают это не из альтруизма, а прекрасно понимают следующее: Киев защищает сейчас всю Европу.

Еще 16 ноября стало известно, что Испания передаст Киеву два комплекса Hawk и ракеты к ним. Уже 1 декабря в Швеции анонсировали пакет военной помощи Украине на сумму в 338 млн долларов. 2 декабря правительство Болгарии анонсировало свой пакет помощи, включающий стрелковое оружие и боеприпасы.

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