В Беларуси в 20 раз упали продажи импортных автомобилей 2 6.12.2022, 10:23

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Продажи новых легковых авто упали на 40%.

В сравнении с ноябрем 2021 года объем продажи ввозимых в страну машин упал в 20 раз.

В отчете сказано, что по итогам 11 месяцев текущего года лидером на рынке по-прежнему остается Lada - купили 3698 авто, но Geely уже дышит в спину – 3197 машин.

Вместе с тем, в Беларуси в ноябре в сравнении с октябрем немного выросли продажи новых авто. Это произошло лишь по той причине, что у Geely случился резкий скачок.

Что касается совокупного объема продаж всех остальных марок машин, то он значительно снизился в сравнении с октябрем 2022.

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