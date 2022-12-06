«Помогал спецназ»: NYT рассказало подробности дерзкой атаки дронов на аэродромы в РФ 8 6.12.2022, 10:30

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фото: getty images

ВСУ готовы атаковать цели в глубине России.

Беспилотники, которыми атаковали российские военные аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области, были запущены с территории Украины, сообщает издание The New York Times.

Издание со ссылкой на министерство обороны России и высокопоставленного украинского чиновника отмечает, что 5 декабря Украина «осуществила свою самую дерзкую атаку на российскую территорию за девять месяцев войны».

По данным газеты, по крайней мере, один из ударов был нанесен с помощью украинского спецназа, который находился неподалеку от базы и помогал направить беспилотники к цели.

Удары свидетельствуют о готовности Украины атаковать базы в глубине территории РФ, а также впервые за девять месяцев войны продемонстрировали способность страны наносить удары на таких больших расстояниях, пишет издание.

Утром в понедельник, 5 декабря, неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс-1 в Саратовской области.

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