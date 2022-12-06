Ученые назвали три вещи, которые делают сотрудников счастливее 1 6.12.2022, 10:40

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Чувство поддержки от коллег — важная составляющая.

Ученые Гарвардского университета определили три вещи, которые способны сделать работников счастливее. Результаты исследования опубликовал Harvard Business Review.

1. ЧЕТКОЕ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО

Для сотрудников важно четко представлять будущее компании, в которой они работают, а также понимать свое место в ней. Когда мнения представителей коллектива учитывают, это ощущение сопричастности способствует даже большей лояльности, чем финансовые бонусы. Если люди верят в то, чем занимаются, значимость работы для них растет.

При этом ученые отмечают, что, к сожалению, слишком многие менеджеры не рисуют убедительного видения будущего своей компании и даже не пытаются связать его с личным видением людей, избегая общения. В итоге это приводит к потере кадров.

2. У РАБОТЫ ДОЛЖНА БЫТЬ ЦЕЛЬ

Исследователи из Гарварда пришли к выводу, что сотрудникам не менее важно чувствовать значимость своей работы. Это действительно ценно — ощущать, что делаешь вклад во что-то важное. Ученые уверены: когда люди видят глобальную цель в работе, они чувствуют себя счастливее и становятся продуктивнее.

Как вариант — можно предложить сотруднику встретиться с довольным клиентом или конечным пользователем продукта. Такая встреча покажет, что проведенные на рабочем месте часы были не напрасными и принесли конкретный результат.

3. ПООЩРЯЙТЕ ХОРОШИЕ ОТНОШЕНИЯ

Авторы исследования также пришли к выводу, что близкие, доверительные и поддерживающие отношения ведут к тесному сотрудничеству и тоже влияют на настроения людей на работе. Разрушительными могут стать плохие отношения как с начальством, так и с коллегами.

При этом чувство поддержки от коллег — важная составляющая позитивного опыта на работе. Как показало исследование, в такой атмосфере сотрудники будут охотнее вносить свой вклад в общее дело.

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