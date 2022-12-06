Удар по авиабазе под Саратовом лишил РФ двух Ту-95МС из 20 действующих

Удар по авиабазе под Саратовом лишил РФ двух Ту-95МС из 20 действующих3
- 6.12.2022, 10:53
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Именно эти самолеты активно используются для пусков ракет по Украине.
Во время атаки беспилотниками аэродрома «Энгельс» в Саратовской области по некоторым утверждениям повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-95МС. В общей сложности таких ракетоносцев у россиян 60, но в боеспособном состоянии только более 20, отмечает в своей колонке для Espresso военный обозреватель и директор Defense Express Сергей Згурец.
Именно эти 20 Ту-95МС активно используются для пусков ракет по территории Украины. Впоследствии появилась данные и о взрывах на военном аэродроме «Дягилево». На обеих авиабазах, как пишет и Институт исследования войны, размещены элементы российского стратегического бомбардировочного флота, который Россия использовала для ударов по Украине в течение всей войны.
«В обоих случаях речь идет о военных объектах, которые находятся на расстоянии более 600 км от государственной границы с Украиной. В ВСУ вроде бы нет таких дальнобойных средств поражения. Однако есть одно «но».
В российских СМИ фигурировали данные, что ВСУ ударили по «Энгельсу» стратегическим беспилотником ВР-2 «Стриж» харьковско-запорожского производства (двигатель изготовлен на Мотор Сич).