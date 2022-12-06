Беспилотники атаковали комбинат в Брянской области РФ

Беспилотники атаковали комбинат в Брянской области РФ1
- 6.12.2022, 10:57
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Он находится в 80 километрах от границы России с Украиной.
В Брянской области 6 декабря беспилотники атаковали комбинат «Слава», пишет российский Telegram-канал «Baza». Согласно сообщению, они упали в нескольких метрах от резервуаров с топливом.
Взрыв на комбинате, который находится в 80 километрах от границы России с Украиной, произошел ночью. Как сообщает канал, на территорию комбината предположительно залетели два беспилотника. Они упали и взорвались в трех метрах от резервуаров с дизельным топливом.
В этот момент пятитонные резервуары были пусты, и серьезного пожара не произошло.
Канал отмечает, что 30 ноября на территории этого же комбината загорелись три резервуара. Утверждается, что это произошло после атаки БПЛА.