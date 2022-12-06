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МОК оставил в силе санкции в отношении белорусских спортсменов

  • 6.12.2022, 10:55
МОК оставил в силе санкции в отношении белорусских спортсменов

Ограничения введены из-за войны в Украине.

Исполком Международного олимпийского комитета не снимает санкции, наложенные на российских и белорусских спортсменов.

Об этом на пресс-конференции заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, его цитирует «Интерфакс».

«Наша позиция по поводу санкций и принятых в феврале мер защиты не изменилась. На данный момент санкции в отношении России и Беларуси уверенно остаются в силе», - сказал представитель МОК.

Напомним, в феврале текущего года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить от турниров российских и белорусских спортсменов. Большинство спортивных федераций последовали этой рекомендации.

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