МОК оставил в силе санкции в отношении белорусских спортсменов
- 6.12.2022, 10:55
Ограничения введены из-за войны в Украине.
Исполком Международного олимпийского комитета не снимает санкции, наложенные на российских и белорусских спортсменов.
Об этом на пресс-конференции заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, его цитирует «Интерфакс».
«Наша позиция по поводу санкций и принятых в феврале мер защиты не изменилась. На данный момент санкции в отношении России и Беларуси уверенно остаются в силе», - сказал представитель МОК.
Напомним, в феврале текущего года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить от турниров российских и белорусских спортсменов. Большинство спортивных федераций последовали этой рекомендации.