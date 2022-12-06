Арестович: Удар по российским аэродромам нанесен изготовленными в Украине дронами 3 6.12.2022, 11:16

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Дальность полета этого дрона — тысяча километров.

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович сказал на YouTube-канале «Фейгин Live», что удары по военным аэродромам под Рязанью (Дягилево) и в Энгельсе под Саратовом нанесены 5 декабря с помощью дронов, изготовленных Украиной.

По словам Арестовича, речь об украинском БПЛА с дальностью полёта 1 тысяча км. На аэродроме в Энгельсе уничтожены два российских бомбардировщика и поврежден один, под Рязанью поврежден один военный самолет.

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