Очередное «письмо счастья»: за отсутствие ТО на камеры начали попадаться и «повторники» 1 6.12.2022, 11:25

Лукашисты решили поглубже залезть в карманы водителей.

В конце октября предприятие «Белтехосмотр» сообщило, что камеры фотофиксации начали выявлять на дорогах авто без техосмотра. И в интернете то и дело автомобилисты выкладывают свои «письма счастья» за непройденный ТО.

Это были нарушения, совершенные первый раз в течение года, соответственно нарушители отделались на первый раз предупреждением. Теперь пошли и «повторники», пишет abw.by.

Так, судя по фото этого постановления о наложении административного взыскания, 23 ноября автомобиль попал на камеру на 41-м километре трассы М1, в Жабинковском районе. За управление автомобилем без техосмотра повторно в течение года водителю предстоит уплатить штраф 16 рублей, что составляет половину базовой величины. Срок уплаты – месяц со дня составления постановления, то есть до 29 декабря 2022 года.

Напомним: если нарушение зафиксировано впервые, владелец освобождается от административной ответственности с вынесением ему предупреждения. В следующий раз собственник будет привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 0,5 базовой величины. При этом к ответственности привлекается как физическое, так и юридическое лицо – собственник или владелец транспортного средства.

Если камеры зафиксируют несколько таких нарушений в течение суток (с 00:00 до 23:59), собственник транспортного средства будет привлечен к административной ответственности только один раз.

В случае несогласия принятое решение может быть обжаловано в подразделение ГАИ по месту жительства в течение месяца со дня получения копии постановления.

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