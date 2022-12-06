Очередное «письмо счастья»: за отсутствие ТО на камеры начали попадаться и «повторники»1
- 6.12.2022, 11:25
Лукашисты решили поглубже залезть в карманы водителей.
В конце октября предприятие «Белтехосмотр» сообщило, что камеры фотофиксации начали выявлять на дорогах авто без техосмотра. И в интернете то и дело автомобилисты выкладывают свои «письма счастья» за непройденный ТО.
Это были нарушения, совершенные первый раз в течение года, соответственно нарушители отделались на первый раз предупреждением. Теперь пошли и «повторники», пишет abw.by.
Так, судя по фото этого постановления о наложении административного взыскания, 23 ноября автомобиль попал на камеру на 41-м километре трассы М1, в Жабинковском районе. За управление автомобилем без техосмотра повторно в течение года водителю предстоит уплатить штраф 16 рублей, что составляет половину базовой величины. Срок уплаты – месяц со дня составления постановления, то есть до 29 декабря 2022 года.
Напомним: если нарушение зафиксировано впервые, владелец освобождается от административной ответственности с вынесением ему предупреждения. В следующий раз собственник будет привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 0,5 базовой величины. При этом к ответственности привлекается как физическое, так и юридическое лицо – собственник или владелец транспортного средства.
Если камеры зафиксируют несколько таких нарушений в течение суток (с 00:00 до 23:59), собственник транспортного средства будет привлечен к административной ответственности только один раз.
В случае несогласия принятое решение может быть обжаловано в подразделение ГАИ по месту жительства в течение месяца со дня получения копии постановления.