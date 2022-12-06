Геращенко: Путин обругал Суровикина 1 6.12.2022, 11:26

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Антон Геращенко

Глава Кремля, по словам советника главы МВД Украины, не жалел красного словца.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Telegram-канале опубликовал пост о событиях в РФ, которые произошли накануне.

С его слов, вчера глава Кремля устроил самый настоящий разнос командующему российскими войсками в Украине Сергею Суровикину за провалы на всех фронтах. Путин был злым, поскольку дроны смогли преодолеть такое большое расстояние и долететь незамеченными до Саратова и Рязани. Более того, российский диктатор пришел в ярость от того, что было выпущено больше 70 ракет, но большинство из них так и не достигли своей цели.

Геращенко сообщает, то Путин не жалел «красного словца» и постоянно говорил только матами.

После вчерашнего разговора Путин пообещал серьезные последствия, если снова будет «нулевой» результат после следующего ракетного обстрела территории Украины.

После вчерашнего дня президент РФ понял, что не может чувствовать себя в безопасности даже в Москве.

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