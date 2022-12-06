«Без поминок — $900 по курсу»14
- 6.12.2022, 11:32
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Белорус рассказал, во сколько теперь обходятся похороны.
Похоронный бизнес в Беларуси вызывает немало вопросов.
Белорус за скромные похороны родственника отдал почти тысячу долларов.
«Сегодня похоронил родственника. В очень скромном варианте (без поминок) это обошлось в $900 по курсу. На вопрос откуда такие цены при такой зарплате, ответ один — Мингорисполком устанавливает.
Комментарии излишни. И жизни нет, и помереть не по средствам.
Услуги морга, санитаров (помыть, переодеть, грим дополнительно), справки, копка могилы, монтаж/демонтаж при подзахоронении, катафалк, скромные гроб и венок. И ничего больше.
Это адский конвейер по высасыванию денег у убитых горем людей», — пишет читатель сайта Charter97.org.