Британская разведка рассказала об одном из самых больших провалов армии РФ 4 6.12.2022, 11:35

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Командование российской армии ждут чистки?

Если Россия оценит взрывы на аэродромах как умышленные атаки, она, вероятно, сочтет их одними из наиболее стратегически значимых провалов защиты сил с момента ее вторжения в Украину, считают аналитики Министерства обороны Великобритании.

Места взрывов находятся гораздо глубже в России, чем предыдущие подобные взрывы: Энгельс находится на расстоянии более 600 км от территории, контролируемой Украиной. При этом аэродром является основной оперативной базой российской авиации дальнего действия на западе России, где базируется более 30 тяжелых бомбардировщиков.

Эти самолеты способствуют ядерному сдерживанию России, а также часто использовались для запуска обычных крылатых ракет по Украине. Россия, вероятно, ответит временным перемещением бомбардировщиков на аэродромы разведения.

«Русское командование, вероятно, будет пытаться выявить и наложить строгие санкции на российских офицеров, которые считаются ответственными за допущение инцидента», - отмечают в британской разведке.

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