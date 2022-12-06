Полк Калиновского: После украинской земли нами будем освобождена и Беларусь

Полк Калиновского: После украинской земли нами будем освобождена и Беларусь5
- 6.12.2022, 11:44
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Мощное обращение «калиновцев» с передовой.
Полк имени Кастуся Калиновского поздравил Вооруженные силы Украины с передовой:
- Мы — белорусские добровольцы, бойцы полка имени Кастуся Калиновского поздравляем всех с Днем Вооруженных сил Украины!
Мы гордимся тем, что белорусы находятся в рядах ВСУ, в рядах наследников славной военной истории этой свободной земли. Поздравляем всех, кто имеет отношение к защите украинского свободного, демократического и неразделимого государства. Прямо сейчас мы вместе с украинскими побратимами защищаем его от рашистской орды.
Мы поможем освободить все оккупированные территории и поставить точку в конфликте. После украинской земли нами будем освобождена и наша Родина.
Мы уверены в победе Украины в этой войне и в свободном будущем Беларуси.
Жыве Беларусь! Слава Украине!