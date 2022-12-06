В сети появились новые видео пожара на аэродроме в Курске 5 6.12.2022, 11:56

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Площадь пожара — около 500 квадратных метров.

Уже второй день российские аэродромы атакуют украинские беспилотники. Сегодня дрон атаковал авиабазу в Курске. В сети появились новые видео пожара.

Площадь пожара на аэродроме — около 500 квадратных метров.

Ранее сайт Charter97.org писал об атаках дронов на аэродромы в Энгельсе и Рязани. В сумме были повреждены три самолета. Украина не признает атаки своих беспилотников на российские авиабазы.

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