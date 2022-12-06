И отступили аятоллы 8 Аббас Галлямов

6.12.2022, 12:09

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Аббас Галлямов

Первая победа иранского протеста.

Иранские государственные СМИ пишут, что заявление генпрокурора страны относительно будущего полиции нравов было неверно истолковано: он, якобы, говорил, не о полном роспуске этого института, а лишь об уменьшении числа организуемых им уличных патрулей.

Зато подтвердилась другая озвученная прокурором новость: власти действительно изучают перспективу изменения правил ношения хиджаба. Решение по этому поводу они планируют озвучить 16 декабря.

Если аятоллы смягчат свои требования, то протестующие, конечно, воспримут этот шаг как слабость и усилят напор. Чтобы этого не случилось, режим попробует представить дело не как уступку, а как простую приостановку процесса закручивания гаек. Дело в том, что в последние годы - вплоть до совсем недавнего времени - религиозность в стране слабела и правила шариата люди соблюдали все менее ревностно. Какое-то время режим смотрел на все это подпредзакрыв глаза, но в прошлом году решил перейти в контрнаступление. Тогда после умеренного технократа Рухани на пост президента был избран ультраконсерватор Раиси, который и начал закручивать гайки. Соответствующую идеологическую базу под все это подвел сам верховный аятолла Хаменеи.

Осознавая проблему слабеющего религиозного чувства соотечественников, рахбар провозгласил начало нового - второго - этапа исламской революции. Главной целью было объявлено искоренение источников чуждого идеологического влияния и укрепление веры в сердцах молодежи. Она-де оригинальной революции не застала, так пусть насладится хотя бы ее вторым этапом.

Думаю, что сейчас Хаменеи попросту пожурит Раиси за излишнюю торопливость. То есть, ситуацию они попытаются представить не как отступление, а как забегание вперед наиболее ретивых исполнителей. Дескать, второй этап исламизации только начинается и спешить незачем. Сначала надо нашу молодежь подготовить, а пока она не готова - ломать не надо.

Короче, все это будет презентовано как головокружение от успехов и перегибы на местах. Примерно как у Сталина в 1930-м.

Аббас Галлямов, Telegram

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